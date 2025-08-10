AMPLY প্রাইস (AMPLY)
AMPLY(AMPLY) বর্তমানে 0.00116036USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 18.41KUSD। AMPLY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AMPLY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AMPLY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AMPLY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AMPLY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002234129 ছিল।
গত 60 দিনে, AMPLY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002700209 ছিল।
গত 90 দিনে, AMPLY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002992222215516057 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-6.06%
|30 দিন
|$ +0.0002234129
|+19.25%
|60 দিন
|$ -0.0002700209
|-23.27%
|90 দিন
|$ -0.0002992222215516057
|-20.50%
AMPLY এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.46%
-6.06%
+10.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.
AMPLY (AMPLY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AMPLYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
