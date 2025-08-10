Amocucinare প্রাইস (AMORE)
Amocucinare(AMORE) বর্তমানে 0.00154214USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.38MUSD। AMORE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Amocucinare থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000127 ছিল।
গত 30 দিনে, Amocucinare থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000694535 ছিল।
গত 60 দিনে, Amocucinare থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005466033 ছিল।
গত 90 দিনে, Amocucinare থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011197904057827163 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.000127
|+8.97%
|30 দিন
|$ -0.0000694535
|-4.50%
|60 দিন
|$ -0.0005466033
|-35.44%
|90 দিন
|$ -0.0011197904057827163
|-42.06%
Amocucinare এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.20%
+8.97%
+4.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.
Amocucinare (AMORE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AMOREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
