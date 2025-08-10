Amnis Staked Aptos Coin প্রাইস (STAPT)
Amnis Staked Aptos Coin(STAPT) বর্তমানে 5.56USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.21MUSD। STAPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ STAPT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STAPT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Amnis Staked Aptos Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.176566 ছিল।
গত 30 দিনে, Amnis Staked Aptos Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2202710760 ছিল।
গত 60 দিনে, Amnis Staked Aptos Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1971164560 ছিল।
গত 90 দিনে, Amnis Staked Aptos Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.115526465069827 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.176566
|+3.28%
|30 দিন
|$ +0.2202710760
|+3.96%
|60 দিন
|$ -0.1971164560
|-3.54%
|90 দিন
|$ -1.115526465069827
|-16.71%
Amnis Staked Aptos Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.95%
+3.28%
+17.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
