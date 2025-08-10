Amnis Aptos প্রাইস (AMAPT)
Amnis Aptos(AMAPT) বর্তমানে 4.81USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 121.13MUSD। AMAPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AMAPT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AMAPT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Amnis Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.160957 ছিল।
গত 30 দিনে, Amnis Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1327098240 ছিল।
গত 60 দিনে, Amnis Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2443605060 ছিল।
গত 90 দিনে, Amnis Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.050545205970459 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.160957
|+3.47%
|30 দিন
|$ +0.1327098240
|+2.76%
|60 দিন
|$ -0.2443605060
|-5.08%
|90 দিন
|$ -1.050545205970459
|-17.92%
Amnis Aptos এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.61%
+3.47%
+17.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.
