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Ameliajak-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। AMELIAJAK-এর মার্কেট ক্যাপ 12,699.06 USD। AMELIAJAK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Ameliajak-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। AMELIAJAK-এর মার্কেট ক্যাপ 12,699.06 USD। AMELIAJAK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AMELIAJAK সম্পর্কে আরও

AMELIAJAK প্রাইসের তথ্য

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AMELIAJAK প্রাইস পূর্বাভাস

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Ameliajak প্রাইস (AMELIAJAK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AMELIAJAK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00001271
$0.00001271$0.00001271
+20.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Ameliajak (AMELIAJAK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:57:58 (UTC+8)

Ameliajak-এর আজকের প্রাইস

আজ Ameliajak (AMELIAJAK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 18.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AMELIAJAK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AMELIAJAK-এর জন্য $ 0

Ameliajak বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 12,699.06 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.92M AMELIAJAK। গত 24 ঘণ্টায়, AMELIAJAK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AMELIAJAK গত ঘণ্টায় +0.75% এবং গত 7 দিনে +9.79% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Ameliajak (AMELIAJAK) এর মার্কেট তথ্য

$ 12.70K
$ 12.70K$ 12.70K

--
----

$ 12.70K
$ 12.70K$ 12.70K

999.92M
999.92M 999.92M

999,920,456.136264
999,920,456.136264 999,920,456.136264

Ameliajak এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 12.70K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। AMELIAJAK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.92M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999920456.136264। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 12.70K

Ameliajak-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

+18.14%

+9.79%

+9.79%

Ameliajak (AMELIAJAK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Ameliajak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ameliajak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Ameliajak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Ameliajak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+18.14%
30 দিন$ 0-10.61%
60 দিন$ 0-39.54%
90 দিন$ 0--

Ameliajak এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Ameliajak (AMELIAJAK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AMELIAJAK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Ameliajak (AMELIAJAK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Ameliajak এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Ameliajak এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AMELIAJAK এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Ameliajak প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Ameliajak (AMELIAJAK) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Ameliajak সম্পর্কে

আজ Ameliajak-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?

Ameliajak-এর লাইভ দাম হলো Tk, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 18.14% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।

AMELIAJAK-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?

AMELIAJAK-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk থেকে Tk পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

Ameliajak-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?

গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

AMELIAJAK বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?

াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে AMELIAJAK মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।

Ameliajak-এর মোট বাজার র‌্যাঙ্কিং এবং আকার কত?

Ameliajak-এর বাজার মূল্য Tk1561827.5858115061824000 হওয়ায় এটি #7456 র‌্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।

AMELIAJAK-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?

টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

Ameliajak-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?

এর ATH হলো Tk, আর ATL হলো Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

AMELIAJAK-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?

মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (999920456.136264 টোকেন), Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Ameliajak সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:57:58 (UTC+8)

Ameliajak (AMELIAJAK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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