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AMD xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 473.98 USD। AMDX-এর মার্কেট ক্যাপ 3,727,594 USD। AMDX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!AMD xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 473.98 USD। AMDX-এর মার্কেট ক্যাপ 3,727,594 USD। AMDX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AMDX সম্পর্কে আরও

AMDX প্রাইসের তথ্য

AMDX কী

AMDX হোয়াইটপেপার

AMDX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AMDX টোকেনোমিক্স

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AMD xStock প্রাইস (AMDX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AMDX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$471.97
$471.97$471.97
-0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
AMD xStock (AMDX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:57:13 (UTC+8)

AMD xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ AMD xStock (AMDX)-এর লাইভ প্রাইস $ 473.98, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.28% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AMDX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AMDX-এর জন্য $ 473.98

AMD xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,727,594 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 7.86K AMDX। গত 24 ঘণ্টায়, AMDX এর ট্রেড হয়েছে $ 464.81 (নিম্ন) এবং $ 488.74 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 634.02 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 185.64

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AMDX গত ঘণ্টায় +0.72% এবং গত 7 দিনে -1.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 190.55K-তে পৌঁছেছে।

AMD xStock (AMDX) এর মার্কেট তথ্য

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

$ 190.55K
$ 190.55K$ 190.55K

$ 165.46M
$ 165.46M$ 165.46M

7.86K
7.86K 7.86K

348,854.5752744889
348,854.5752744889 348,854.5752744889

AMD xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.73M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 190.55K। AMDX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 7.86K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 348854.5752744889। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 165.46M

AMD xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 464.81
$ 464.81$ 464.81
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 488.74
$ 488.74$ 488.74
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 464.81
$ 464.81$ 464.81

$ 488.74
$ 488.74$ 488.74

$ 634.02
$ 634.02$ 634.02

$ 185.64
$ 185.64$ 185.64

+0.72%

-1.28%

-1.87%

-1.87%

AMD xStock (AMDX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, AMD xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -6.156880375642686 ছিল।
গত 30 দিনে, AMD xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -40.0040541940 ছিল।
গত 60 দিনে, AMD xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -49.8087096780 ছিল।
গত 90 দিনে, AMD xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00214813802914 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -6.156880375642686-1.28%
30 দিন$ -40.0040541940-8.44%
60 দিন$ -49.8087096780-10.50%
90 দিন$ +0.00214813802914+0.00%

AMD xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য AMD xStock (AMDX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AMDX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
AMD xStock (AMDX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, AMD xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে AMD xStock এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AMDX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, AMD xStock প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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AMD xStock সম্পর্কে

AMD xStock-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk58293.6878101952192000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -1.28% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব AMDX-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

AMD xStock-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk458448037.72133178176000 বাজার মূল্য নিয়ে, AMD xStock #1755 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

AMDX ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

AMDX-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk57165.8910313870624000 থেকে Tk60108.9855697599296000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

AMD xStock-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (7859.4486535935275 টোকেন), Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AMD xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:57:13 (UTC+8)

AMD xStock (AMDX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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