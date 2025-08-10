AMATERASU OMIKAMI প্রাইস (OMIKAMI)
AMATERASU OMIKAMI(OMIKAMI) বর্তমানে 0.02621237USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 26.20MUSD। OMIKAMI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ OMIKAMI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OMIKAMI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AMATERASU OMIKAMI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00027676090656488 ছিল।
গত 30 দিনে, AMATERASU OMIKAMI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0112666375 ছিল।
গত 60 দিনে, AMATERASU OMIKAMI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0075100956 ছিল।
গত 90 দিনে, AMATERASU OMIKAMI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00896638495629616 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00027676090656488
|-1.04%
|30 দিন
|$ +0.0112666375
|+42.98%
|60 দিন
|$ +0.0075100956
|+28.65%
|90 দিন
|$ -0.00896638495629616
|-25.48%
AMATERASU OMIKAMI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
-1.04%
+7.49%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OMIKAMIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
