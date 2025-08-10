Alux Jownes প্রাইস (JOWNES)
Alux Jownes(JOWNES) বর্তমানে 0.00001044USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.44KUSD। JOWNES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JOWNES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JOWNES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Alux Jownes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Alux Jownes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000015844 ছিল।
গত 60 দিনে, Alux Jownes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000012846 ছিল।
গত 90 দিনে, Alux Jownes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000008398568730334506 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.21%
|30 দিন
|$ +0.0000015844
|+15.18%
|60 দিন
|$ +0.0000012846
|+12.31%
|90 দিন
|$ -0.000008398568730334506
|-44.58%
Alux Jownes এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.21%
+10.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
alux jownes frum enfo wurs iz here tu spat u da truth abt avarythang wather itz chamicals thut maek frogs guy or pezza gute nd te dep state.
Alux Jownes (JOWNES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JOWNESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 JOWNES থেকে VND
₫0.2747286
|1 JOWNES থেকে AUD
A$0.0000159732
|1 JOWNES থেকে GBP
￡0.0000077256
|1 JOWNES থেকে EUR
€0.000008874
|1 JOWNES থেকে USD
$0.00001044
|1 JOWNES থেকে MYR
RM0.0000442656
|1 JOWNES থেকে TRY
₺0.0004245948
|1 JOWNES থেকে JPY
¥0.00153468
|1 JOWNES থেকে ARS
ARS$0.01382778
|1 JOWNES থেকে RUB
₽0.0008350956
|1 JOWNES থেকে INR
₹0.0009157968
|1 JOWNES থেকে IDR
Rp0.1683870732
|1 JOWNES থেকে KRW
₩0.0144999072
|1 JOWNES থেকে PHP
₱0.00059247
|1 JOWNES থেকে EGP
￡E.0.0005067576
|1 JOWNES থেকে BRL
R$0.0000566892
|1 JOWNES থেকে CAD
C$0.0000143028
|1 JOWNES থেকে BDT
৳0.0012667896
|1 JOWNES থেকে NGN
₦0.0159877116
|1 JOWNES থেকে UAH
₴0.0004312764
|1 JOWNES থেকে VES
Bs0.00133632
|1 JOWNES থেকে CLP
$0.01008504
|1 JOWNES থেকে PKR
Rs0.0029582784
|1 JOWNES থেকে KZT
₸0.0056340504
|1 JOWNES থেকে THB
฿0.0003374208
|1 JOWNES থেকে TWD
NT$0.000312156
|1 JOWNES থেকে AED
د.إ0.0000383148
|1 JOWNES থেকে CHF
Fr0.000008352
|1 JOWNES থেকে HKD
HK$0.0000818496
|1 JOWNES থেকে MAD
.د.م0.0000943776
|1 JOWNES থেকে MXN
$0.0001938708
|1 JOWNES থেকে PLN
zł0.0000380016
|1 JOWNES থেকে RON
лв0.000045414
|1 JOWNES থেকে SEK
kr0.0000999108
|1 JOWNES থেকে BGN
лв0.0000174348
|1 JOWNES থেকে HUF
Ft0.0035425008
|1 JOWNES থেকে CZK
Kč0.0002190312
|1 JOWNES থেকে KWD
د.ك0.0000031842
|1 JOWNES থেকে ILS
₪0.0000358092