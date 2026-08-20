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Altura Vault Tokens-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.312026 USD। AVLT-এর মার্কেট ক্যাপ 9,247,359 USD। AVLT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Altura Vault Tokens-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.312026 USD। AVLT-এর মার্কেট ক্যাপ 9,247,359 USD। AVLT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AVLT সম্পর্কে আরও

AVLT প্রাইসের তথ্য

AVLT কী

AVLT হোয়াইটপেপার

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Altura Vault Tokens প্রাইস (AVLT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AVLT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.323243
$0.323243$0.323243
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Altura Vault Tokens (AVLT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:55:58 (UTC+8)

Altura Vault Tokens-এর আজকের প্রাইস

আজ Altura Vault Tokens (AVLT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.312026, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AVLT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AVLT-এর জন্য $ 0.312026

Altura Vault Tokens বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 9,247,359 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 29.64M AVLT। গত 24 ঘণ্টায়, AVLT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.29562 (নিম্ন) এবং $ 0.328388 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.098 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.08379

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AVLT গত ঘণ্টায় -1.67% এবং গত 7 দিনে -23.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.42K-তে পৌঁছেছে।

Altura Vault Tokens (AVLT) এর মার্কেট তথ্য

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

$ 3.42K
$ 3.42K$ 3.42K

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

29.64M
29.64M 29.64M

29,636,844.51593
29,636,844.51593 29,636,844.51593

Altura Vault Tokens এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 9.25M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.42K। AVLT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 29.64M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 29636844.51593। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 9.25M

Altura Vault Tokens-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.29562
$ 0.29562$ 0.29562
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.328388
$ 0.328388$ 0.328388
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.29562
$ 0.29562$ 0.29562

$ 0.328388
$ 0.328388$ 0.328388

$ 1.098
$ 1.098$ 1.098

$ 0.08379
$ 0.08379$ 0.08379

-1.67%

-4.11%

-23.42%

-23.42%

Altura Vault Tokens (AVLT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Altura Vault Tokens থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.013403816240619426 ছিল।
গত 30 দিনে, Altura Vault Tokens থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2126737077 ছিল।
গত 60 দিনে, Altura Vault Tokens থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2228217917 ছিল।
গত 90 দিনে, Altura Vault Tokens থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004244153744 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.013403816240619426-4.11%
30 দিন$ -0.2126737077-68.15%
60 দিন$ -0.2228217917-71.41%
90 দিন$ +0.0000004244153744+0.00%

Altura Vault Tokens এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Altura Vault Tokens (AVLT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AVLT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Altura Vault Tokens (AVLT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Altura Vault Tokens এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Altura Vault Tokens এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AVLT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Altura Vault Tokens প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Altura Vault Tokens সম্পর্কে

আজ Altura Vault Tokens-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Altura Vault Tokens Tk38.37534544213674304000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -4.11%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

AVLT-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Altura Vault Tokens-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Altura Vault Tokens-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

AVLT আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk36.3576100055907648000 থেকে Tk40.38766942194689152000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

AVLT-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Altura Vault Tokens-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens অ্যাসেট হিসেবে, AVLT-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Altura Vault Tokens সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:55:58 (UTC+8)

Altura Vault Tokens (AVLT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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