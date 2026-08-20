Alto DUSD প্রাইস (DUSD)
আজ Alto DUSD (DUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DUSD-এর জন্য $ 1.0।
Alto DUSD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 910,505 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 910.26K DUSD। গত 24 ঘণ্টায়, DUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.047 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.971676।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DUSD গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 436.68-তে পৌঁছেছে।
Alto DUSD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 910.51K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 436.68। DUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 910.26K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 910262.9269150968। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 910.51K।
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-0.01%
-0.01%
আজকে, Alto DUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Alto DUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011281000 ছিল।
গত 60 দিনে, Alto DUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000333000 ছিল।
গত 90 দিনে, Alto DUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0011281000
|-0.11%
|60 দিন
|$ -0.0000333000
|-0.00%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Alto DUSD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Alto DUSD-এর বর্তমান দাম কত?
Alto DUSD-এর দাম Tk122.987653087040000 এবং আজকে এটি --% পরিবর্তিত হয়েছে।
DUSD সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?
বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।
Alto DUSD-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?
চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
আজকে DUSD-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?
এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।
DUSD-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?
এর ATH হল Tk128.76807278213088000 এবং ATL হল Tk119.50415080100267904000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।
কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 910262.9269150968 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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