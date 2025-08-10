ALRIS AGENT প্রাইস (ALR)
ALRIS AGENT(ALR) বর্তমানে 0.00002747USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27.58KUSD। ALR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ALR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ALRIS AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ALRIS AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000087053 ছিল।
গত 60 দিনে, ALRIS AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000082717 ছিল।
গত 90 দিনে, ALRIS AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00004341128682447825 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.52%
|30 দিন
|$ -0.0000087053
|-31.69%
|60 দিন
|$ -0.0000082717
|-30.11%
|90 দিন
|$ -0.00004341128682447825
|-61.24%
ALRIS AGENT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
+4.52%
+12.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.
