Alpaca City (ALPA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00841529
$0.00841529$0.00841529
+3.60%1D
আজকে Alpaca City (ALPA) এর প্রাইস

Alpaca City(ALPA) বর্তমানে 0.00841442USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 91.91KUSD। ALPA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Alpaca City এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.72%
Alpaca City এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
10.92M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ALPA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALPA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Alpaca City (ALPA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Alpaca City থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00030209 ছিল।
গত 30 দিনে, Alpaca City থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018740242 ছিল।
গত 60 দিনে, Alpaca City থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000348079 ছিল।
গত 90 দিনে, Alpaca City থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.005160963793956261 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00030209+3.72%
30 দিন$ +0.0018740242+22.27%
60 দিন$ +0.0000348079+0.41%
90 দিন$ +0.005160963793956261+158.63%

Alpaca City (ALPA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Alpaca City এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00790975
$ 0.00790975$ 0.00790975

$ 0.00848957
$ 0.00848957$ 0.00848957

$ 1.97
$ 1.97$ 1.97

+0.04%

+3.72%

+20.66%

Alpaca City (ALPA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 91.91K
$ 91.91K$ 91.91K

--
----

10.92M
10.92M 10.92M

Alpaca City (ALPA) কী?

DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Alpaca City (ALPA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ALPAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ALPA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ALPA থেকে VND
221.4254623
1 ALPA থেকে AUD
A$0.0128740626
1 ALPA থেকে GBP
0.0062266708
1 ALPA থেকে EUR
0.007152257
1 ALPA থেকে USD
$0.00841442
1 ALPA থেকে MYR
RM0.0356771408
1 ALPA থেকে TRY
0.3422144614
1 ALPA থেকে JPY
¥1.23691974
1 ALPA থেকে ARS
ARS$11.14489929
1 ALPA থেকে RUB
0.6730694558
1 ALPA থেকে INR
0.7381129224
1 ALPA থেকে IDR
Rp135.7164326126
1 ALPA থেকে KRW
11.6866196496
1 ALPA থেকে PHP
0.477518335
1 ALPA থেকে EGP
￡E.0.4084359468
1 ALPA থেকে BRL
R$0.0456903006
1 ALPA থেকে CAD
C$0.0115277554
1 ALPA থেকে BDT
1.0210057228
1 ALPA থেকে NGN
12.8857586438
1 ALPA থেকে UAH
0.3475996902
1 ALPA থেকে VES
Bs1.07704576
1 ALPA থেকে CLP
$8.12832972
1 ALPA থেকে PKR
Rs2.3843100512
1 ALPA থেকে KZT
4.5409258972
1 ALPA থেকে THB
฿0.2719540544
1 ALPA থেকে TWD
NT$0.251591158
1 ALPA থেকে AED
د.إ0.0308809214
1 ALPA থেকে CHF
Fr0.006731536
1 ALPA থেকে HKD
HK$0.0659690528
1 ALPA থেকে MAD
.د.م0.0760663568
1 ALPA থেকে MXN
$0.1562557794
1 ALPA থেকে PLN
0.0306284888
1 ALPA থেকে RON
лв0.036602727
1 ALPA থেকে SEK
kr0.0805259994
1 ALPA থেকে BGN
лв0.0140520814
1 ALPA থেকে HUF
Ft2.8551809944
1 ALPA থেকে CZK
0.1765345316
1 ALPA থেকে KWD
د.ك0.0025663981
1 ALPA থেকে ILS
0.0288614606