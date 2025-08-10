ALP প্রাইস (ALP)
ALP(ALP) বর্তমানে 0.00003152USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.90KUSD। ALP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ALP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ALP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ALP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000081790 ছিল।
গত 60 দিনে, ALP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000127476 ছিল।
গত 90 দিনে, ALP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00006102925650186764 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.28%
|30 দিন
|$ -0.0000081790
|-25.94%
|60 দিন
|$ -0.0000127476
|-40.44%
|90 দিন
|$ -0.00006102925650186764
|-65.94%
ALP এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.19%
+3.28%
+16.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP.
ALP (ALP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 ALP থেকে VND
₫0.8294488
|1 ALP থেকে AUD
A$0.0000482256
|1 ALP থেকে GBP
￡0.0000233248
|1 ALP থেকে EUR
€0.000026792
|1 ALP থেকে USD
$0.00003152
|1 ALP থেকে MYR
RM0.0001336448
|1 ALP থেকে TRY
₺0.0012819184
|1 ALP থেকে JPY
¥0.00463344
|1 ALP থেকে ARS
ARS$0.04174824
|1 ALP থেকে RUB
₽0.0025212848
|1 ALP থেকে INR
₹0.0027649344
|1 ALP থেকে IDR
Rp0.5083870256
|1 ALP থেকে KRW
₩0.0437774976
|1 ALP থেকে PHP
₱0.00178876
|1 ALP থেকে EGP
￡E.0.0015299808
|1 ALP থেকে BRL
R$0.0001711536
|1 ALP থেকে CAD
C$0.0000431824
|1 ALP থেকে BDT
৳0.0038246368
|1 ALP থেকে NGN
₦0.0482694128
|1 ALP থেকে UAH
₴0.0013020912
|1 ALP থেকে VES
Bs0.00403456
|1 ALP থেকে CLP
$0.03044832
|1 ALP থেকে PKR
Rs0.0089315072
|1 ALP থেকে KZT
₸0.0170100832
|1 ALP থেকে THB
฿0.0010187264
|1 ALP থেকে TWD
NT$0.000942448
|1 ALP থেকে AED
د.إ0.0001156784
|1 ALP থেকে CHF
Fr0.000025216
|1 ALP থেকে HKD
HK$0.0002471168
|1 ALP থেকে MAD
.د.م0.0002849408
|1 ALP থেকে MXN
$0.0005853264
|1 ALP থেকে PLN
zł0.0001147328
|1 ALP থেকে RON
лв0.000137112
|1 ALP থেকে SEK
kr0.0003016464
|1 ALP থেকে BGN
лв0.0000526384
|1 ALP থেকে HUF
Ft0.0106953664
|1 ALP থেকে CZK
Kč0.0006612896
|1 ALP থেকে KWD
د.ك0.0000096136
|1 ALP থেকে ILS
₪0.0001081136