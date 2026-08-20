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Alliance Games-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। COA-এর মার্কেট ক্যাপ 10,394.46 USD। COA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Alliance Games-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। COA-এর মার্কেট ক্যাপ 10,394.46 USD। COA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

COA সম্পর্কে আরও

COA প্রাইসের তথ্য

COA কী

COA হোয়াইটপেপার

COA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

COA টোকেনোমিক্স

COA প্রাইস পূর্বাভাস

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Alliance Games প্রাইস (COA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 COA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00002848
$0.00002848$0.00002848
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Alliance Games (COA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:50:57 (UTC+8)

Alliance Games-এর আজকের প্রাইস

আজ Alliance Games (COA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান COA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি COA-এর জন্য $ 0

Alliance Games বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 10,394.46 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 365.00M COA। গত 24 ঘণ্টায়, COA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02674497 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, COA গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +9.99% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Alliance Games (COA) এর মার্কেট তথ্য

$ 10.39K
$ 10.39K$ 10.39K

--
----

$ 56.96K
$ 56.96K$ 56.96K

365.00M
365.00M 365.00M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Alliance Games এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 10.39K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। COA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 365.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 56.96K

Alliance Games-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.02674497
$ 0.02674497$ 0.02674497

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.99%

+9.99%

Alliance Games (COA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Alliance Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Alliance Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Alliance Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Alliance Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0-40.66%
60 দিন$ 0-46.60%
90 দিন----

Alliance Games এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Alliance Games (COA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, COA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Alliance Games (COA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Alliance Games এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Alliance Games এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? COA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Alliance Games প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Alliance Games সম্পর্কে

কোনটি Alliance Games-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?

Alliance Games (COA) এখন Tk BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় --% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।

আজ Alliance Games-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?

গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং Infrastructure,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Base Ecosystem,Binance Alpha Spotlight সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।

COA-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?

িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।

Alliance Games বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?

এটি বর্তমানে #7295 বাজার র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk1278390.2405071137984000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

COA-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?

365000000.0 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।

আজকের দাম কীভাবে Alliance Games-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk0E-15 এবং Tk0E-15 দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।

Alliance Games কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?

অন্যান্য Infrastructure,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Base Ecosystem,Binance Alpha Spotlight টোকেনের বিপরীতে, COA ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Alliance Games সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:50:57 (UTC+8)

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