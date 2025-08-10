Allbridge প্রাইস (ABR)
Allbridge(ABR) বর্তমানে 0.070229USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.40MUSD। ABR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Allbridge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00243404 ছিল।
গত 30 দিনে, Allbridge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0030227755 ছিল।
গত 60 দিনে, Allbridge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0074695985 ছিল।
গত 90 দিনে, Allbridge থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01426127674765248 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00243404
|+3.59%
|30 দিন
|$ -0.0030227755
|-4.30%
|60 দিন
|$ -0.0074695985
|-10.63%
|90 দিন
|$ -0.01426127674765248
|-16.87%
Allbridge এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.03%
+3.59%
+8.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.
Allbridge (ABR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ABRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
