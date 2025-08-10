All Will Retire প্রাইস (AWR)
All Will Retire(AWR) বর্তমানে 0.00560231USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.40MUSD। AWR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AWR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AWR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, All Will Retire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, All Will Retire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0069302042 ছিল।
গত 60 দিনে, All Will Retire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006774576 ছিল।
গত 90 দিনে, All Will Retire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004930824787172835 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.01%
|30 দিন
|$ +0.0069302042
|+123.70%
|60 দিন
|$ +0.0006774576
|+12.09%
|90 দিন
|$ -0.0004930824787172835
|-8.08%
All Will Retire এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.34%
-0.01%
-27.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."
All Will Retire (AWR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AWRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
