Alanyaspor Fan Token প্রাইস (ALA)
Alanyaspor Fan Token(ALA) বর্তমানে 0.03667223USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 63.84KUSD। ALA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ALA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Alanyaspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Alanyaspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009860575 ছিল।
গত 60 দিনে, Alanyaspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0043136040 ছিল।
গত 90 দিনে, Alanyaspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007951847564257424 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.13%
|30 দিন
|$ -0.0009860575
|-2.68%
|60 দিন
|$ +0.0043136040
|+11.76%
|90 দিন
|$ -0.007951847564257424
|-17.81%
Alanyaspor Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+0.13%
+4.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through [Socios.com](http://socios.com/), fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once in a lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Fan Tokens are minted on an EVM compatiable permissioned sidechain called Chiliz Chain. Chiliz Chain does not currently require any transaction fee, making the sending and receiving of Fan Tokens fast and inexpensive.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Alanyaspor Fan Token (ALA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ALAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 ALA থেকে VND
₫965.02973245
|1 ALA থেকে AUD
A$0.0561085119
|1 ALA থেকে GBP
￡0.0271374502
|1 ALA থেকে EUR
€0.0311713955
|1 ALA থেকে USD
$0.03667223
|1 ALA থেকে MYR
RM0.1554902552
|1 ALA থেকে TRY
₺1.4914595941
|1 ALA থেকে JPY
¥5.39081781
|1 ALA থেকে ARS
ARS$48.572368635
|1 ALA থেকে RUB
₽2.9334116777
|1 ALA থেকে INR
₹3.2168880156
|1 ALA থেকে IDR
Rp591.4874978369
|1 ALA থেকে KRW
₩50.9333268024
|1 ALA থেকে PHP
₱2.0811490525
|1 ALA থেকে EGP
￡E.1.7800700442
|1 ALA থেকে BRL
R$0.1991302089
|1 ALA থেকে CAD
C$0.0502409551
|1 ALA থেকে BDT
৳4.4498083882
|1 ALA থেকে NGN
₦56.1594862997
|1 ALA থেকে UAH
₴1.5149298213
|1 ALA থেকে VES
Bs4.69404544
|1 ALA থেকে CLP
$35.42537418
|1 ALA থেকে PKR
Rs10.3914430928
|1 ALA থেকে KZT
₸19.7905356418
|1 ALA থেকে THB
฿1.1852464736
|1 ALA থেকে TWD
NT$1.096499677
|1 ALA থেকে AED
د.إ0.1345870841
|1 ALA থেকে CHF
Fr0.029337784
|1 ALA থেকে HKD
HK$0.2875102832
|1 ALA থেকে MAD
.د.م0.3315169592
|1 ALA থেকে MXN
$0.6810033111
|1 ALA থেকে PLN
zł0.1334869172
|1 ALA থেকে RON
лв0.1595242005
|1 ALA থেকে SEK
kr0.3509532411
|1 ALA থেকে BGN
лв0.0612426241
|1 ALA থেকে HUF
Ft12.4436210836
|1 ALA থেকে CZK
Kč0.7693833854
|1 ALA থেকে KWD
د.ك0.01118503015
|1 ALA থেকে ILS
₪0.1257857489