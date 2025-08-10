ALD সম্পর্কে আরও

Aladdin DAO লোগো

Aladdin DAO প্রাইস (ALD)

তালিকাভুক্ত নয়

Aladdin DAO (ALD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.101833
$0.101833$0.101833
+6.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Aladdin DAO (ALD) এর প্রাইস

Aladdin DAO(ALD) বর্তমানে 0.101832USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.25MUSD। ALD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Aladdin DAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.77%
Aladdin DAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
149.83M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ALD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Aladdin DAO (ALD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Aladdin DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00645249 ছিল।
গত 30 দিনে, Aladdin DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0438160183 ছিল।
গত 60 দিনে, Aladdin DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0409997220 ছিল।
গত 90 দিনে, Aladdin DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.06095509054269379 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00645249+6.77%
30 দিন$ +0.0438160183+43.03%
60 দিন$ +0.0409997220+40.26%
90 দিন$ +0.06095509054269379+149.12%

Aladdin DAO (ALD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Aladdin DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.095243
$ 0.095243$ 0.095243

$ 0.103103
$ 0.103103$ 0.103103

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

+0.03%

+6.77%

+18.68%

Aladdin DAO (ALD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 15.25M
$ 15.25M$ 15.25M

--
----

149.83M
149.83M 149.83M

Aladdin DAO (ALD) কী?

AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO.

Aladdin DAO (ALD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Aladdin DAO (ALD) এর টোকেনোমিক্স

Aladdin DAO (ALD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ALDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aladdin DAO (ALD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

