Aktionariat Switzerlend AG Shares প্রাইস (LENDS)
আজ Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS)-এর লাইভ প্রাইস $ 81.93, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LENDS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LENDS-এর জন্য $ 81.93।
Aktionariat Switzerlend AG Shares বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,234,874 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 27.28K LENDS। গত 24 ঘণ্টায়, LENDS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 86.92 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 81.88।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LENDS গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 81.93-তে পৌঁছেছে।
Aktionariat Switzerlend AG Shares এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.23M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 81.93। LENDS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 27.28K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 27277.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.23M।
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আজকে, Aktionariat Switzerlend AG Shares থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Aktionariat Switzerlend AG Shares থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.2086853260 ছিল।
গত 60 দিনে, Aktionariat Switzerlend AG Shares থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -4.4624485380 ছিল।
গত 90 দিনে, Aktionariat Switzerlend AG Shares থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -2.2086853260
|-2.69%
|60 দিন
|$ -4.4624485380
|-5.44%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Aktionariat Switzerlend AG Shares এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Aktionariat Switzerlend AG Shares-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, Aktionariat Switzerlend AG Shares Tk10076.3784174211872000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে --%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
LENDS-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
Aktionariat Switzerlend AG Shares-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
Aktionariat Switzerlend AG Shares-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
LENDS আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
LENDS-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা Aktionariat Switzerlend AG Shares-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, LENDS-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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