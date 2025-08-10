AKACHI প্রাইস (AKACHI)
AKACHI(AKACHI) বর্তমানে 0.0000072USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.20KUSD। AKACHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AKACHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AKACHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AKACHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AKACHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000003792 ছিল।
গত 60 দিনে, AKACHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000011909 ছিল।
গত 90 দিনে, AKACHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000002600116039267509 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000003792
|-5.26%
|60 দিন
|$ -0.0000011909
|-16.54%
|90 দিন
|$ -0.000002600116039267509
|-26.53%
AKACHI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1
AKACHI (AKACHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AKACHIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 AKACHI থেকে VND
₫0.189468
|1 AKACHI থেকে AUD
A$0.000011016
|1 AKACHI থেকে GBP
￡0.000005328
|1 AKACHI থেকে EUR
€0.00000612
|1 AKACHI থেকে USD
$0.0000072
|1 AKACHI থেকে MYR
RM0.000030528
|1 AKACHI থেকে TRY
₺0.000292824
|1 AKACHI থেকে JPY
¥0.0010584
|1 AKACHI থেকে ARS
ARS$0.0095364
|1 AKACHI থেকে RUB
₽0.000575928
|1 AKACHI থেকে INR
₹0.000631584
|1 AKACHI থেকে IDR
Rp0.116129016
|1 AKACHI থেকে KRW
₩0.009999936
|1 AKACHI থেকে PHP
₱0.0004086
|1 AKACHI থেকে EGP
￡E.0.000349488
|1 AKACHI থেকে BRL
R$0.000039096
|1 AKACHI থেকে CAD
C$0.000009864
|1 AKACHI থেকে BDT
৳0.000873648
|1 AKACHI থেকে NGN
₦0.011026008
|1 AKACHI থেকে UAH
₴0.000297432
|1 AKACHI থেকে VES
Bs0.0009216
|1 AKACHI থেকে CLP
$0.0069552
|1 AKACHI থেকে PKR
Rs0.002040192
|1 AKACHI থেকে KZT
₸0.003885552
|1 AKACHI থেকে THB
฿0.000232704
|1 AKACHI থেকে TWD
NT$0.00021528
|1 AKACHI থেকে AED
د.إ0.000026424
|1 AKACHI থেকে CHF
Fr0.00000576
|1 AKACHI থেকে HKD
HK$0.000056448
|1 AKACHI থেকে MAD
.د.م0.000065088
|1 AKACHI থেকে MXN
$0.000133704
|1 AKACHI থেকে PLN
zł0.000026208
|1 AKACHI থেকে RON
лв0.00003132
|1 AKACHI থেকে SEK
kr0.000068904
|1 AKACHI থেকে BGN
лв0.000012024
|1 AKACHI থেকে HUF
Ft0.002443104
|1 AKACHI থেকে CZK
Kč0.000151056
|1 AKACHI থেকে KWD
د.ك0.000002196
|1 AKACHI থেকে ILS
₪0.000024696