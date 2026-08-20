aixCB by Virtuals প্রাইস (AIXCB)
আজ aixCB by Virtuals (AIXCB)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.96% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AIXCB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AIXCB-এর জন্য $ 0।
aixCB by Virtuals বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 68,190 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 993.51M AIXCB। গত 24 ঘণ্টায়, AIXCB এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.113304 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AIXCB গত ঘণ্টায় +0.84% এবং গত 7 দিনে +5.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
aixCB by Virtuals এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 68.19K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। AIXCB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 993.51M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 993506898.7058917। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 68.19K।
+0.84%
+8.96%
+5.05%
+5.05%
আজকে, aixCB by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, aixCB by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, aixCB by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, aixCB by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+8.96%
|30 দিন
|$ 0
|-42.33%
|60 দিন
|$ 0
|-23.43%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, aixCB by Virtuals এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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কোনটির বর্তমান দাম aixCB by Virtuals?
aixCB by Virtuals (AIXCB) এর লাইভ দাম হল Tk BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
aixCB by Virtuals বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
aixCB by Virtuals বর্তমানে বাজারে #5653 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk8386528.06400525760000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
AIXCB এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
AIXCB এর প্রচলিত সরবরাহ হল 993506898.7058917 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
aixCB by Virtuals এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, aixCB by Virtuals এর দাম Tk (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
aixCB by Virtuals এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
aixCB by Virtuals এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk13.93499304537398016000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে AIXCB এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
aixCB by Virtuals এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 8.96% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,Binance Alpha Spotlight সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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