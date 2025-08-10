Airina Bolgur প্রাইস (BOLGUR)
Airina Bolgur(BOLGUR) বর্তমানে 0.0000067USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.93KUSD। BOLGUR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BOLGUR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOLGUR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Airina Bolgur থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Airina Bolgur থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000012606 ছিল।
গত 60 দিনে, Airina Bolgur থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000001791 ছিল।
গত 90 দিনে, Airina Bolgur থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006623012168998975 ছিল।
Airina Bolgur এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.26%
-2.33%
-6.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course
Airina Bolgur (BOLGUR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
