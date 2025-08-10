Air Fryer Guy প্রাইস (FRYER)
Air Fryer Guy(FRYER) বর্তমানে 0.00000961USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.21KUSD। FRYER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FRYER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FRYER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Air Fryer Guy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Air Fryer Guy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000015054 ছিল।
গত 60 দিনে, Air Fryer Guy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004177 ছিল।
গত 90 দিনে, Air Fryer Guy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000003160501867207226 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000015054
|+15.67%
|60 দিন
|$ +0.0000004177
|+4.35%
|90 দিন
|$ -0.000003160501867207226
|-24.74%
Air Fryer Guy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.
Air Fryer Guy (FRYER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FRYERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
