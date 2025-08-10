AIOS সম্পর্কে আরও

AIOS প্রাইসের তথ্য

AIOS হোয়াইটপেপার

AIOS অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AIOS টোকেনোমিক্স

AIOS প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

AIOS Foundation লোগো

AIOS Foundation প্রাইস (AIOS)

তালিকাভুক্ত নয়

AIOS Foundation (AIOS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00143631
$0.00143631$0.00143631
+4.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে AIOS Foundation (AIOS) এর প্রাইস

AIOS Foundation(AIOS) বর্তমানে 0.00143631USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 479.08KUSD। AIOS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

AIOS Foundation এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.30%
AIOS Foundation এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
333.79M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ AIOS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AIOS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ AIOS Foundation (AIOS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, AIOS Foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AIOS Foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005944881 ছিল।
গত 60 দিনে, AIOS Foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006734910 ছিল।
গত 90 দিনে, AIOS Foundation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020062873426974563 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+4.30%
30 দিন$ -0.0005944881-41.38%
60 দিন$ -0.0006734910-46.89%
90 দিন$ -0.0020062873426974563-58.27%

AIOS Foundation (AIOS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

AIOS Foundation এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0013701
$ 0.0013701$ 0.0013701

$ 0.00145116
$ 0.00145116$ 0.00145116

$ 0.18327
$ 0.18327$ 0.18327

-0.61%

+4.30%

+24.06%

AIOS Foundation (AIOS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 479.08K
$ 479.08K$ 479.08K

--
----

333.79M
333.79M 333.79M

AIOS Foundation (AIOS) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

AIOS Foundation (AIOS) এর টোকেনোমিক্স

AIOS Foundation (AIOS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AIOSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AIOS Foundation (AIOS) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

AIOS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 AIOS থেকে VND
37.79649765
1 AIOS থেকে AUD
A$0.0021975543
1 AIOS থেকে GBP
0.0010628694
1 AIOS থেকে EUR
0.0012208635
1 AIOS থেকে USD
$0.00143631
1 AIOS থেকে MYR
RM0.0060899544
1 AIOS থেকে TRY
0.0584147277
1 AIOS থেকে JPY
¥0.21113757
1 AIOS থেকে ARS
ARS$1.902392595
1 AIOS থেকে RUB
0.1148904369
1 AIOS থেকে INR
0.1259931132
1 AIOS থেকে IDR
Rp23.1662870793
1 AIOS থেকে KRW
1.9948622328
1 AIOS থেকে PHP
0.0815105925
1 AIOS থেকে EGP
￡E.0.0697184874
1 AIOS থেকে BRL
R$0.0077991633
1 AIOS থেকে CAD
C$0.0019677447
1 AIOS থেকে BDT
0.1742818554
1 AIOS থেকে NGN
2.1995507709
1 AIOS থেকে UAH
0.0593339661
1 AIOS থেকে VES
Bs0.18384768
1 AIOS থেকে CLP
$1.38747546
1 AIOS থেকে PKR
Rs0.4069928016
1 AIOS থেকে KZT
0.7751190546
1 AIOS থেকে THB
฿0.0464215392
1 AIOS থেকে TWD
NT$0.042945669
1 AIOS থেকে AED
د.إ0.0052712577
1 AIOS থেকে CHF
Fr0.001149048
1 AIOS থেকে HKD
HK$0.0112606704
1 AIOS থেকে MAD
.د.م0.0129842424
1 AIOS থেকে MXN
$0.0266722767
1 AIOS থেকে PLN
0.0052281684
1 AIOS থেকে RON
лв0.0062479485
1 AIOS থেকে SEK
kr0.0137454867
1 AIOS থেকে BGN
лв0.0023986377
1 AIOS থেকে HUF
Ft0.4873687092
1 AIOS থেকে CZK
0.0301337838
1 AIOS থেকে KWD
د.ك0.00043807455
1 AIOS থেকে ILS
0.0049265433