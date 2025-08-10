AInalyzr প্রাইস (AINAL)
AInalyzr(AINAL) বর্তমানে 0.00000658USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.19KUSD। AINAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AINAL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AINAL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AInalyzr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AInalyzr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000011254 ছিল।
গত 60 দিনে, AInalyzr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000666 ছিল।
গত 90 দিনে, AInalyzr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000463982401405984 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000011254
|+17.10%
|60 দিন
|$ +0.0000000666
|+1.01%
|90 দিন
|$ -0.000000463982401405984
|-6.58%
AInalyzr এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ainalyzr is a versatile and engaging platform designed to provide crypto traders with advanced tools and a fun, interactive environment. Powered by the Ainalyzr token, it offers real-time analysis of Solana-based tokens, gamified trading tools, and a space for users to explore market trends and make data-driven decisions. Ainalyzr merges functionality and entertainment, appealing to both seasoned and novice traders.
AInalyzr (AINAL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AINALটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 AINAL থেকে VND
₫0.1731527
|1 AINAL থেকে AUD
A$0.0000100674
|1 AINAL থেকে GBP
￡0.0000048692
|1 AINAL থেকে EUR
€0.000005593
|1 AINAL থেকে USD
$0.00000658
|1 AINAL থেকে MYR
RM0.0000278992
|1 AINAL থেকে TRY
₺0.0002683982
|1 AINAL থেকে JPY
¥0.00096726
|1 AINAL থেকে ARS
ARS$0.00871521
|1 AINAL থেকে RUB
₽0.0005246234
|1 AINAL থেকে INR
₹0.0005771976
|1 AINAL থেকে IDR
Rp0.1061290174
|1 AINAL থেকে KRW
₩0.0091388304
|1 AINAL থেকে PHP
₱0.000373415
|1 AINAL থেকে EGP
￡E.0.0003169586
|1 AINAL থেকে BRL
R$0.0000357294
|1 AINAL থেকে CAD
C$0.0000090146
|1 AINAL থেকে BDT
৳0.0007984172
|1 AINAL থেকে NGN
₦0.0100765462
|1 AINAL থেকে UAH
₴0.0002718198
|1 AINAL থেকে VES
Bs0.00084224
|1 AINAL থেকে CLP
$0.00637602
|1 AINAL থেকে PKR
Rs0.0018645088
|1 AINAL থেকে KZT
₸0.0035509628
|1 AINAL থেকে THB
฿0.0002110206
|1 AINAL থেকে TWD
NT$0.000196742
|1 AINAL থেকে AED
د.إ0.0000241486
|1 AINAL থেকে CHF
Fr0.000005264
|1 AINAL থেকে HKD
HK$0.0000515872
|1 AINAL থেকে MAD
.د.م0.0000594832
|1 AINAL থেকে MXN
$0.0001221906
|1 AINAL থেকে PLN
zł0.0000239512
|1 AINAL থেকে RON
лв0.000028623
|1 AINAL থেকে SEK
kr0.0000629706
|1 AINAL থেকে BGN
лв0.0000109886
|1 AINAL থেকে HUF
Ft0.0022327256
|1 AINAL থেকে CZK
Kč0.0001380484
|1 AINAL থেকে KWD
د.ك0.00000199374
|1 AINAL থেকে ILS
₪0.0000225694