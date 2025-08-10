Aiki প্রাইস (AIKI)
Aiki(AIKI) বর্তমানে 0.00551126USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 550.46KUSD। AIKI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AIKI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AIKI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aiki থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Aiki থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006516199 ছিল।
গত 60 দিনে, Aiki থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0026224829 ছিল।
গত 90 দিনে, Aiki থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Aiki এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+5.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.
Aiki (AIKI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 AIKI থেকে VND
₫145.0288069
|1 AIKI থেকে AUD
A$0.0084322278
|1 AIKI থেকে GBP
￡0.0040783324
|1 AIKI থেকে EUR
€0.004684571
|1 AIKI থেকে USD
$0.00551126
|1 AIKI থেকে MYR
RM0.0233677424
|1 AIKI থেকে TRY
₺0.2241429442
|1 AIKI থেকে JPY
¥0.81015522
|1 AIKI থেকে ARS
ARS$7.29966387
|1 AIKI থেকে RUB
₽0.4408456874
|1 AIKI থেকে INR
₹0.4834477272
|1 AIKI থেকে IDR
Rp88.8912778778
|1 AIKI থেকে KRW
₩7.6544787888
|1 AIKI থেকে PHP
₱0.312764005
|1 AIKI থেকে EGP
￡E.0.2675165604
|1 AIKI থেকে BRL
R$0.0299261418
|1 AIKI থেকে CAD
C$0.0075504262
|1 AIKI থেকে BDT
৳0.6687362884
|1 AIKI থেকে NGN
₦8.4398884514
|1 AIKI থেকে UAH
₴0.2276701506
|1 AIKI থেকে VES
Bs0.70544128
|1 AIKI থেকে CLP
$5.32387716
|1 AIKI থেকে PKR
Rs1.5616706336
|1 AIKI থেকে KZT
₸2.9742065716
|1 AIKI থেকে THB
฿0.1781239232
|1 AIKI থেকে TWD
NT$0.164786674
|1 AIKI থেকে AED
د.إ0.0202263242
|1 AIKI থেকে CHF
Fr0.004409008
|1 AIKI থেকে HKD
HK$0.0432082784
|1 AIKI থেকে MAD
.د.م0.0498217904
|1 AIKI থেকে MXN
$0.1023440982
|1 AIKI থেকে PLN
zł0.0200609864
|1 AIKI থেকে RON
лв0.023973981
|1 AIKI থেকে SEK
kr0.0527427582
|1 AIKI থেকে BGN
лв0.0092038042
|1 AIKI থেকে HUF
Ft1.8700807432
|1 AIKI থেকে CZK
Kč0.1156262348
|1 AIKI থেকে KWD
د.ك0.0016809343
|1 AIKI থেকে ILS
₪0.0189036218