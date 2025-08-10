AIGG প্রাইস ($AIGG)
AIGG($AIGG) বর্তমানে 0.0000256USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.60KUSD। $AIGG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
$AIGG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AIGG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AIGG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000040466 ছিল।
গত 60 দিনে, AIGG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000007382 ছিল।
গত 90 দিনে, AIGG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000003810103339298854 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.99%
|30 দিন
|$ +0.0000040466
|+15.81%
|60 দিন
|$ -0.0000007382
|-2.88%
|90 দিন
|$ -0.000003810103339298854
|-12.95%
AIGG এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.99%
+8.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aigg is a specialized gaming AI agent that aggregates live news in the web3 gaming space. It scrapes real-time Twitter data to track trends, community discussions, and game updates, providing accurate, context-specific responses when tagged. In addition to news aggregation, aigg can play games and generate images with a consistent theme featuring a blonde knight—a symbol of strength and strategy.
AIGG ($AIGG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $AIGGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 $AIGG থেকে VND
₫0.673664
|1 $AIGG থেকে AUD
A$0.000039168
|1 $AIGG থেকে GBP
￡0.000018944
|1 $AIGG থেকে EUR
€0.00002176
|1 $AIGG থেকে USD
$0.0000256
|1 $AIGG থেকে MYR
RM0.000108544
|1 $AIGG থেকে TRY
₺0.001041152
|1 $AIGG থেকে JPY
¥0.0037632
|1 $AIGG থেকে ARS
ARS$0.0339072
|1 $AIGG থেকে RUB
₽0.002047744
|1 $AIGG থেকে INR
₹0.002245632
|1 $AIGG থেকে IDR
Rp0.412903168
|1 $AIGG থেকে KRW
₩0.035555328
|1 $AIGG থেকে PHP
₱0.0014528
|1 $AIGG থেকে EGP
￡E.0.001242624
|1 $AIGG থেকে BRL
R$0.000139008
|1 $AIGG থেকে CAD
C$0.000035072
|1 $AIGG থেকে BDT
৳0.003106304
|1 $AIGG থেকে NGN
₦0.039203584
|1 $AIGG থেকে UAH
₴0.001057536
|1 $AIGG থেকে VES
Bs0.0032768
|1 $AIGG থেকে CLP
$0.0247296
|1 $AIGG থেকে PKR
Rs0.007254016
|1 $AIGG থেকে KZT
₸0.013815296
|1 $AIGG থেকে THB
฿0.000827392
|1 $AIGG থেকে TWD
NT$0.00076544
|1 $AIGG থেকে AED
د.إ0.000093952
|1 $AIGG থেকে CHF
Fr0.00002048
|1 $AIGG থেকে HKD
HK$0.000200704
|1 $AIGG থেকে MAD
.د.م0.000231424
|1 $AIGG থেকে MXN
$0.000475392
|1 $AIGG থেকে PLN
zł0.000093184
|1 $AIGG থেকে RON
лв0.00011136
|1 $AIGG থেকে SEK
kr0.000244992
|1 $AIGG থেকে BGN
лв0.000042752
|1 $AIGG থেকে HUF
Ft0.008686592
|1 $AIGG থেকে CZK
Kč0.000537088
|1 $AIGG থেকে KWD
د.ك0.000007808
|1 $AIGG থেকে ILS
₪0.000087808