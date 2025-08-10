Aidi Finance প্রাইস (AIDI)
Aidi Finance(AIDI) বর্তমানে 0.0000818USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 65.04KUSD। AIDI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AIDI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AIDI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aidi Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Aidi Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000487610 ছিল।
গত 60 দিনে, Aidi Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000173609 ছিল।
গত 90 দিনে, Aidi Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Aidi Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.64%
+18.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens.
Aidi Finance (AIDI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AIDIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
