AICM Marketplace প্রাইস (AICM)
AICM Marketplace(AICM) বর্তমানে 0.00423128USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 845.71KUSD। AICM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AICM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AICM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AICM Marketplace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00029917 ছিল।
গত 30 দিনে, AICM Marketplace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007427775 ছিল।
গত 60 দিনে, AICM Marketplace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008605776 ছিল।
গত 90 দিনে, AICM Marketplace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000467144552233022 ছিল।
AICM Marketplace এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.25%
+7.61%
+58.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.
AICM Marketplace (AICM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AICMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
