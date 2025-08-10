AICAT প্রাইস (AICAT)
AICAT(AICAT) বর্তমানে 0.00001912USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.05KUSD। AICAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, AICAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AICAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000002825 ছিল।
গত 60 দিনে, AICAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000028984 ছিল।
গত 90 দিনে, AICAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.90%
|30 দিন
|$ -0.0000002825
|-1.47%
|60 দিন
|$ +0.0000028984
|+15.16%
|90 দিন
|$ 0
|--
AICAT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
+1.90%
+7.64%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset.
AICAT (AICAT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AICATটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
