Agentwood প্রাইস (AWS)
Agentwood(AWS) বর্তমানে 0.0009009USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 62.36KUSD। AWS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AWS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AWS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Agentwood থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Agentwood থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001796995 ছিল।
গত 60 দিনে, Agentwood থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003674476 ছিল।
গত 90 দিনে, Agentwood থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003490281759629293 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.32%
|30 দিন
|$ +0.0001796995
|+19.95%
|60 দিন
|$ +0.0003674476
|+40.79%
|90 দিন
|$ -0.0003490281759629293
|-27.92%
Agentwood এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.11%
-0.32%
+3.58%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Agentwood (AWS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AWSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 AWS থেকে VND
₫23.7071835
|1 AWS থেকে AUD
A$0.001378377
|1 AWS থেকে GBP
￡0.000666666
|1 AWS থেকে EUR
€0.000765765
|1 AWS থেকে USD
$0.0009009
|1 AWS থেকে MYR
RM0.003819816
|1 AWS থেকে TRY
₺0.036639603
|1 AWS থেকে JPY
¥0.1324323
|1 AWS থেকে ARS
ARS$1.19324205
|1 AWS থেকে RUB
₽0.072062991
|1 AWS থেকে INR
₹0.079026948
|1 AWS থেকে IDR
Rp14.530643127
|1 AWS থেকে KRW
₩1.251241992
|1 AWS থেকে PHP
₱0.051126075
|1 AWS থেকে EGP
￡E.0.043729686
|1 AWS থেকে BRL
R$0.004891887
|1 AWS থেকে CAD
C$0.001234233
|1 AWS থেকে BDT
৳0.109315206
|1 AWS থেকে NGN
₦1.379629251
|1 AWS থেকে UAH
₴0.037216179
|1 AWS থেকে VES
Bs0.1153152
|1 AWS থেকে CLP
$0.8702694
|1 AWS থেকে PKR
Rs0.255279024
|1 AWS থেকে KZT
₸0.486179694
|1 AWS থেকে THB
฿0.029117088
|1 AWS থেকে TWD
NT$0.02693691
|1 AWS থেকে AED
د.إ0.003306303
|1 AWS থেকে CHF
Fr0.00072072
|1 AWS থেকে HKD
HK$0.007063056
|1 AWS থেকে MAD
.د.م0.008144136
|1 AWS থেকে MXN
$0.016729713
|1 AWS থেকে PLN
zł0.003279276
|1 AWS থেকে RON
лв0.003918915
|1 AWS থেকে SEK
kr0.008621613
|1 AWS থেকে BGN
лв0.001504503
|1 AWS থেকে HUF
Ft0.305693388
|1 AWS থেকে CZK
Kč0.018900882
|1 AWS থেকে KWD
د.ك0.0002747745
|1 AWS থেকে ILS
₪0.003090087