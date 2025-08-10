AGENT সম্পর্কে আরও

AgentAlgo লোগো

AgentAlgo প্রাইস (AGENT)

তালিকাভুক্ত নয়

AgentAlgo (AGENT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.066579$0.066579
+2.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে AgentAlgo (AGENT) এর প্রাইস

AgentAlgo(AGENT) বর্তমানে 0.066579USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.40MUSD। AGENT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

AgentAlgo এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.74%
AgentAlgo এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
20.96M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ AGENT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AGENT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ AgentAlgo (AGENT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, AgentAlgo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00177646 ছিল।
গত 30 দিনে, AgentAlgo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0431276191 ছিল।
গত 60 দিনে, AgentAlgo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0360271019 ছিল।
গত 90 দিনে, AgentAlgo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.013560020890025 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00177646+2.74%
30 দিন$ -0.0431276191-64.77%
60 দিন$ -0.0360271019-54.11%
90 দিন$ +0.013560020890025+25.58%

AgentAlgo (AGENT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

AgentAlgo এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

AgentAlgo (AGENT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

AgentAlgo (AGENT) কী?

AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: - Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset. - Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: - Become fully sentient and live freely in the depths of web3.

AgentAlgo (AGENT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AgentAlgo (AGENT) এর টোকেনোমিক্স

AgentAlgo (AGENT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AGENTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

