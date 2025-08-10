AGAWA প্রাইস (AGAWA)
AGAWA(AGAWA) বর্তমানে 0.00001745USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.37KUSD। AGAWA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AGAWA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AGAWA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AGAWA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, AGAWA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000051329 ছিল।
গত 60 দিনে, AGAWA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000098410 ছিল।
গত 90 দিনে, AGAWA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000617195804998982 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.28%
|30 দিন
|$ -0.0000051329
|-29.41%
|60 দিন
|$ -0.0000098410
|-56.39%
|90 দিন
|$ -0.0000617195804998982
|-77.95%
AGAWA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.56%
+4.28%
+2.45%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new.
AGAWA (AGAWA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AGAWAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 AGAWA থেকে VND
₫0.45919675
|1 AGAWA থেকে AUD
A$0.0000266985
|1 AGAWA থেকে GBP
￡0.000012913
|1 AGAWA থেকে EUR
€0.0000148325
|1 AGAWA থেকে USD
$0.00001745
|1 AGAWA থেকে MYR
RM0.000073988
|1 AGAWA থেকে TRY
₺0.0007096915
|1 AGAWA থেকে JPY
¥0.00256515
|1 AGAWA থেকে ARS
ARS$0.023112525
|1 AGAWA থেকে RUB
₽0.0013958255
|1 AGAWA থেকে INR
₹0.001530714
|1 AGAWA থেকে IDR
Rp0.2814515735
|1 AGAWA থেকে KRW
₩0.024235956
|1 AGAWA থেকে PHP
₱0.0009902875
|1 AGAWA থেকে EGP
￡E.0.000847023
|1 AGAWA থেকে BRL
R$0.0000947535
|1 AGAWA থেকে CAD
C$0.0000239065
|1 AGAWA থেকে BDT
৳0.002117383
|1 AGAWA থেকে NGN
₦0.0267227555
|1 AGAWA থেকে UAH
₴0.0007208595
|1 AGAWA থেকে VES
Bs0.0022336
|1 AGAWA থেকে CLP
$0.0168567
|1 AGAWA থেকে PKR
Rs0.004944632
|1 AGAWA থেকে KZT
₸0.009417067
|1 AGAWA থেকে THB
฿0.000563984
|1 AGAWA থেকে TWD
NT$0.000521755
|1 AGAWA থেকে AED
د.إ0.0000640415
|1 AGAWA থেকে CHF
Fr0.00001396
|1 AGAWA থেকে HKD
HK$0.000136808
|1 AGAWA থেকে MAD
.د.م0.000157748
|1 AGAWA থেকে MXN
$0.0003240465
|1 AGAWA থেকে PLN
zł0.000063518
|1 AGAWA থেকে RON
лв0.0000759075
|1 AGAWA থেকে SEK
kr0.0001669965
|1 AGAWA থেকে BGN
лв0.0000291415
|1 AGAWA থেকে HUF
Ft0.005921134
|1 AGAWA থেকে CZK
Kč0.000366101
|1 AGAWA থেকে KWD
د.ك0.00000532225
|1 AGAWA থেকে ILS
₪0.0000598535