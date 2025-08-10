Africa Kids Token প্রাইস (AKIDS)
Africa Kids Token(AKIDS) বর্তমানে 0.000039USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 38.86KUSD। AKIDS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Africa Kids Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Africa Kids Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000003461 ছিল।
গত 60 দিনে, Africa Kids Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000094360 ছিল।
গত 90 দিনে, Africa Kids Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001999611219921093 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.28%
|30 দিন
|$ -0.0000003461
|-0.88%
|60 দিন
|$ -0.0000094360
|-24.19%
|90 দিন
|$ -0.00001999611219921093
|-33.89%
Africa Kids Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.15%
+2.28%
+12.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact.
Africa Kids Token (AKIDS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AKIDSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 AKIDS থেকে VND
₫1.026285
|1 AKIDS থেকে AUD
A$0.00005967
|1 AKIDS থেকে GBP
￡0.00002886
|1 AKIDS থেকে EUR
€0.00003315
|1 AKIDS থেকে USD
$0.000039
|1 AKIDS থেকে MYR
RM0.00016536
|1 AKIDS থেকে TRY
₺0.00158613
|1 AKIDS থেকে JPY
¥0.005733
|1 AKIDS থেকে ARS
ARS$0.0516555
|1 AKIDS থেকে RUB
₽0.00311961
|1 AKIDS থেকে INR
₹0.00342108
|1 AKIDS থেকে IDR
Rp0.62903217
|1 AKIDS থেকে KRW
₩0.05416632
|1 AKIDS থেকে PHP
₱0.00221325
|1 AKIDS থেকে EGP
￡E.0.00189306
|1 AKIDS থেকে BRL
R$0.00021177
|1 AKIDS থেকে CAD
C$0.00005343
|1 AKIDS থেকে BDT
৳0.00473226
|1 AKIDS থেকে NGN
₦0.05972421
|1 AKIDS থেকে UAH
₴0.00161109
|1 AKIDS থেকে VES
Bs0.004992
|1 AKIDS থেকে CLP
$0.037674
|1 AKIDS থেকে PKR
Rs0.01105104
|1 AKIDS থেকে KZT
₸0.02104674
|1 AKIDS থেকে THB
฿0.00126048
|1 AKIDS থেকে TWD
NT$0.0011661
|1 AKIDS থেকে AED
د.إ0.00014313
|1 AKIDS থেকে CHF
Fr0.0000312
|1 AKIDS থেকে HKD
HK$0.00030576
|1 AKIDS থেকে MAD
.د.م0.00035256
|1 AKIDS থেকে MXN
$0.00072423
|1 AKIDS থেকে PLN
zł0.00014196
|1 AKIDS থেকে RON
лв0.00016965
|1 AKIDS থেকে SEK
kr0.00037323
|1 AKIDS থেকে BGN
лв0.00006513
|1 AKIDS থেকে HUF
Ft0.01323348
|1 AKIDS থেকে CZK
Kč0.00081822
|1 AKIDS থেকে KWD
د.ك0.000011895
|1 AKIDS থেকে ILS
₪0.00013377