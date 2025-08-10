ACHI INU প্রাইস (ACHI)
ACHI INU(ACHI) বর্তমানে 0.00001546USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.48KUSD। ACHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ACHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ACHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ACHI INU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ACHI INU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000014779 ছিল।
গত 60 দিনে, ACHI INU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000032377 ছিল।
গত 90 দিনে, ACHI INU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000849833212542665 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.42%
|30 দিন
|$ +0.0000014779
|+9.56%
|60 দিন
|$ +0.0000032377
|+20.94%
|90 দিন
|$ -0.000000849833212542665
|-5.21%
ACHI INU এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.07%
+4.42%
+7.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019. The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens. The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April.
