aBTC প্রাইস (ABTC)
aBTC(ABTC) বর্তমানে 116,518USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 278.57MUSD। ABTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ABTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ABTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, aBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +70.26 ছিল।
গত 30 দিনে, aBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3,470.1856832000 ছিল।
গত 60 দিনে, aBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7,900.9923656000 ছিল।
গত 90 দিনে, aBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12,263.90309538768 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +70.26
|+0.06%
|30 দিন
|$ +3,470.1856832000
|+2.98%
|60 দিন
|$ +7,900.9923656000
|+6.78%
|90 দিন
|$ +12,263.90309538768
|+11.76%
aBTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.14%
+0.06%
+3.38%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend.
