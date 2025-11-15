বিনিময়DEX+
AbbVie xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 233.02 USD। ABBVX-এর মার্কেট ক্যাপ 303,657 USD। ABBVX থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!AbbVie xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 233.02 USD। ABBVX-এর মার্কেট ক্যাপ 303,657 USD। ABBVX থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

-2.30%1D
mexc
MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
AbbVie xStock (ABBVX) লাইভ প্রাইস চার্ট
AbbVie xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ AbbVie xStock (ABBVX)-এর লাইভ প্রাইস $ 233.02, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ABBVX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ABBVX-এর জন্য $ 233.02

AbbVie xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 303,657 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.30K ABBVX। গত 24 ঘণ্টায়, ABBVX এর ট্রেড হয়েছে $ 230.5 (নিম্ন) এবং $ 239.09 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 244.67 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 185.92

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ABBVX গত ঘণ্টায় +0.32% এবং গত 7 দিনে +6.97% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

AbbVie xStock (ABBVX) এর মার্কেট তথ্য

$ 303.66K
--
$ 5.45M
1.30K
23,405.140777118
AbbVie xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 303.66K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। ABBVX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.30K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 23405.140777118। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.45M

AbbVie xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

$ 230.5
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 239.09
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 230.5
$ 239.09
$ 244.67
$ 185.92
AbbVie xStock (ABBVX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, AbbVie xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -5.2094572755152 ছিল।
গত 30 দিনে, AbbVie xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.9878916380 ছিল।
গত 60 দিনে, AbbVie xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +19.3149112900 ছিল।
গত 90 দিনে, AbbVie xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +26.60494272338513 ছিল।

আজ$ -5.2094572755152-2.18%
30 দিন$ +5.9878916380+2.57%
60 দিন$ +19.3149112900+8.29%
90 দিন$ +26.60494272338513+12.89%

AbbVie xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য AbbVie xStock (ABBVX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ABBVX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য AbbVie xStock (ABBVX) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, AbbVie xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে AbbVie xStock এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ABBVX এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান AbbVie xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: AbbVie xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 AbbVie xStock-এর মূল্য কত হবে?
যদি AbbVie xStock বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। AbbVie xStock-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
AbbVie xStock (ABBVX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

AbbVie xStock সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

