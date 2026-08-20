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Aave v3 LUSD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.008 USD। ALUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 2,129,876 USD। ALUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Aave v3 LUSD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.008 USD। ALUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 2,129,876 USD। ALUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ALUSD সম্পর্কে আরও

ALUSD প্রাইসের তথ্য

ALUSD কী

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Aave v3 LUSD প্রাইস (ALUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ALUSD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.008
$1.008$1.008
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Aave v3 LUSD (ALUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:32:29 (UTC+8)

Aave v3 LUSD-এর আজকের প্রাইস

আজ Aave v3 LUSD (ALUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.008, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.41% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ALUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ALUSD-এর জন্য $ 1.008

Aave v3 LUSD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,129,876 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.11M ALUSD। গত 24 ঘণ্টায়, ALUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 1.003 (নিম্ন) এবং $ 1.008 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.037 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.985798

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ALUSD গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +0.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Aave v3 LUSD (ALUSD) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

2.11M
2.11M 2.11M

2,113,990.59304845
2,113,990.59304845 2,113,990.59304845

Aave v3 LUSD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.13M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। ALUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.11M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2113990.59304845। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.13M

Aave v3 LUSD-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

$ 0.985798
$ 0.985798$ 0.985798

0.00%

+0.41%

+0.40%

+0.40%

Aave v3 LUSD (ALUSD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Aave v3 LUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00415597 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave v3 LUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011679696 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave v3 LUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013513248 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave v3 LUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00048552 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00415597+0.41%
30 দিন$ +0.0011679696+0.12%
60 দিন$ +0.0013513248+0.13%
90 দিন$ +0.00048552+0.00%

Aave v3 LUSD এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Aave v3 LUSD (ALUSD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ALUSD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Aave v3 LUSD (ALUSD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Aave v3 LUSD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Aave v3 LUSD এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ALUSD এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Aave v3 LUSD প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Aave v3 LUSD সম্পর্কে

Aave v3 LUSD-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

Aave v3 LUSD-এর দাম Tk123.97155431173632000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.41%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

ALUSD বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk123.35661604630112000 এবং Tk123.97155431173632000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

Aave v3 LUSD-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #-- র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk261948450.60641240704000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

2113990.59304845 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

Aave v3 LUSD-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aave v3 LUSD সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:32:29 (UTC+8)

Aave v3 LUSD (ALUSD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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