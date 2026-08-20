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Aave v3 FRAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.99137 USD। AFRAX-এর মার্কেট ক্যাপ 215,245 USD। AFRAX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Aave v3 FRAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.99137 USD। AFRAX-এর মার্কেট ক্যাপ 215,245 USD। AFRAX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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AFRAX প্রাইসের তথ্য

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Aave v3 FRAX প্রাইস (AFRAX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AFRAX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.991404
$0.991404$0.991404
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Aave v3 FRAX (AFRAX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:32:15 (UTC+8)

Aave v3 FRAX-এর আজকের প্রাইস

আজ Aave v3 FRAX (AFRAX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.99137, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AFRAX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AFRAX-এর জন্য $ 0.99137

Aave v3 FRAX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 215,245 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 217.12K AFRAX। গত 24 ঘণ্টায়, AFRAX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.991279 (নিম্ন) এবং $ 0.991606 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.002 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.988102

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AFRAX গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Aave v3 FRAX (AFRAX) এর মার্কেট তথ্য

$ 215.25K
$ 215.25K$ 215.25K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 215.25K
$ 215.25K$ 215.25K

217.12K
217.12K 217.12K

217,119.1373658784
217,119.1373658784 217,119.1373658784

Aave v3 FRAX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 215.25K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। AFRAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 217.12K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 217119.1373658784। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 215.25K

Aave v3 FRAX-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.991279
$ 0.991279$ 0.991279
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.991606
$ 0.991606$ 0.991606
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.991279
$ 0.991279$ 0.991279

$ 0.991606
$ 0.991606$ 0.991606

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 0.988102
$ 0.988102$ 0.988102

--

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Aave v3 FRAX (AFRAX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Aave v3 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave v3 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006405241 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave v3 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007923029 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave v3 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000035 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.01%
30 দিন$ +0.0006405241+0.06%
60 দিন$ +0.0007923029+0.08%
90 দিন$ +0.00000035+0.00%

Aave v3 FRAX এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Aave v3 FRAX (AFRAX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AFRAX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Aave v3 FRAX (AFRAX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Aave v3 FRAX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Aave v3 FRAX সম্পর্কে

AFRAX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk121.9262696408988448000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Aave v3 FRAX-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, AFRAX উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

AFRAX-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের AFRAX বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Aave v3 FRAX-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk121.91507776446792416000 থেকে Tk121.95529472702738624000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

AFRAX-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং AFRAX-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aave v3 FRAX সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:32:15 (UTC+8)

Aave v3 FRAX (AFRAX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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