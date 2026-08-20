Aave v3 FRAX প্রাইস (AFRAX)
আজ Aave v3 FRAX (AFRAX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.99137, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AFRAX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AFRAX-এর জন্য $ 0.99137।
Aave v3 FRAX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 215,245 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 217.12K AFRAX। গত 24 ঘণ্টায়, AFRAX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.991279 (নিম্ন) এবং $ 0.991606 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.002 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.988102।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AFRAX গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Aave v3 FRAX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 215.25K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। AFRAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 217.12K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 217119.1373658784। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 215.25K।
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+0.01%
+0.08%
+0.08%
আজকে, Aave v3 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave v3 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006405241 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave v3 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007923029 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave v3 FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000035 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.01%
|30 দিন
|$ +0.0006405241
|+0.06%
|60 দিন
|$ +0.0007923029
|+0.08%
|90 দিন
|$ +0.00000035
|+0.00%
2040 সালে, Aave v3 FRAX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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AFRAX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk121.9262696408988448000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Aave v3 FRAX-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, AFRAX উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
AFRAX-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের AFRAX বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Aave v3 FRAX-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk121.91507776446792416000 থেকে Tk121.95529472702738624000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
AFRAX-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং AFRAX-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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