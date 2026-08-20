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Aave v3 BAL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.11217 USD। ABAL-এর মার্কেট ক্যাপ 53,951 USD। ABAL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Aave v3 BAL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.11217 USD। ABAL-এর মার্কেট ক্যাপ 53,951 USD। ABAL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ABAL সম্পর্কে আরও

ABAL প্রাইসের তথ্য

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Aave v3 BAL প্রাইস (ABAL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ABAL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.11217
$0.11217$0.11217
+0.06%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Aave v3 BAL (ABAL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:31:45 (UTC+8)

Aave v3 BAL-এর আজকের প্রাইস

আজ Aave v3 BAL (ABAL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.11217, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.28% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ABAL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ABAL-এর জন্য $ 0.11217

Aave v3 BAL বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 53,951 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 480.97K ABAL। গত 24 ঘণ্টায়, ABAL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.105539 (নিম্ন) এবং $ 0.117669 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 6.13 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.101946

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ABAL গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +8.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Aave v3 BAL (ABAL) এর মার্কেট তথ্য

$ 53.95K
$ 53.95K$ 53.95K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.95K
$ 53.95K$ 53.95K

480.97K
480.97K 480.97K

480,974.1957131513
480,974.1957131513 480,974.1957131513

Aave v3 BAL এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 53.95K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। ABAL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 480.97K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 480974.1957131513। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 53.95K

Aave v3 BAL-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.105539
$ 0.105539$ 0.105539
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.117669
$ 0.117669$ 0.117669
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.105539
$ 0.105539$ 0.105539

$ 0.117669
$ 0.117669$ 0.117669

$ 6.13
$ 6.13$ 6.13

$ 0.101946
$ 0.101946$ 0.101946

0.00%

+6.28%

+8.17%

+8.17%

Aave v3 BAL (ABAL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Aave v3 BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00663058 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave v3 BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0125716658 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave v3 BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0153852147 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave v3 BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.00000 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00663058+6.28%
30 দিন$ +0.0125716658+11.21%
60 দিন$ +0.0153852147+13.72%
90 দিন$ 0.000000.00%

Aave v3 BAL এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Aave v3 BAL (ABAL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ABAL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Aave v3 BAL (ABAL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Aave v3 BAL এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Aave v3 BAL সম্পর্কে

Aave v3 BAL-এর বর্তমান দাম কত?

Aave v3 BAL Tk13.7955250467732768000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 6.28% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

ABAL-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

ABAL-এর মার্কেট ক্যাপ Tk6635306.87169889504000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #-- র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Aave v3 BAL-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

ABAL-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 480974.1957131513 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Aave v3 BAL Tk12.97999391915311456000 এবং Tk14.47183415109890976000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Aave v3 BAL-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk753.9143134235552000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

ABAL-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

ABAL বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aave v3 BAL সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:31:45 (UTC+8)

Aave v3 BAL (ABAL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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