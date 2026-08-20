Aave v3 BAL প্রাইস (ABAL)
আজ Aave v3 BAL (ABAL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.11217, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.28% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ABAL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ABAL-এর জন্য $ 0.11217।
Aave v3 BAL বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 53,951 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 480.97K ABAL। গত 24 ঘণ্টায়, ABAL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.105539 (নিম্ন) এবং $ 0.117669 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 6.13 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.101946।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ABAL গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +8.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Aave v3 BAL এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 53.95K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। ABAL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 480.97K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 480974.1957131513। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 53.95K।
0.00%
+6.28%
+8.17%
+8.17%
আজকে, Aave v3 BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00663058 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave v3 BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0125716658 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave v3 BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0153852147 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave v3 BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.00000 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00663058
|+6.28%
|30 দিন
|$ +0.0125716658
|+11.21%
|60 দিন
|$ +0.0153852147
|+13.72%
|90 দিন
|$ 0.00000
|0.00%
2040 সালে, Aave v3 BAL এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Aave v3 BAL-এর বর্তমান দাম কত?
Aave v3 BAL Tk13.7955250467732768000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 6.28% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
ABAL-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র্যাঙ্ক কত?
ABAL-এর মার্কেট ক্যাপ Tk6635306.87169889504000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #-- র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।
Aave v3 BAL-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?
গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।
ABAL-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
উন্মুক্ত বাজারে 480974.1957131513 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
Aave v3 BAL Tk12.97999391915311456000 এবং Tk14.47183415109890976000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।
Aave v3 BAL-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk753.9143134235552000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।
ABAL-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?
মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।
ABAL বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?
উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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