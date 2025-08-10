AKNC সম্পর্কে আরও

Aave KNC প্রাইস (AKNC)

Aave KNC (AKNC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.441553
$0.441553
-1.70%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Aave KNC (AKNC) এর প্রাইস

Aave KNC(AKNC) বর্তমানে 0.440762USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। AKNC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Aave KNC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.93%
Aave KNC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ AKNC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AKNC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Aave KNC (AKNC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Aave KNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0086792077040982 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave KNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1729529372 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave KNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0811906964 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave KNC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0189947561258433 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0086792077040982-1.93%
30 দিন$ +0.1729529372+39.24%
60 দিন$ +0.0811906964+18.42%
90 দিন$ +0.0189947561258433+4.50%

Aave KNC (AKNC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Aave KNC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.439129
$ 0.439129

$ 0.46357
$ 0.46357

$ 5.71
$ 5.71

-3.26%

-1.93%

+6.15%

Aave KNC (AKNC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00

--
--

0.00
0.00

Aave KNC (AKNC) কী?

Aave KNC is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aKNC is pegged 1:1 to the value of the underlying KNC that is deposited in Aave protocol. aKNC, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aKNC accrue interest in real time, directly in your wallet!

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Aave KNC (AKNC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Aave KNC (AKNC) এর টোকেনোমিক্স

Aave KNC (AKNC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AKNCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aave KNC (AKNC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

AKNC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 AKNC থেকে VND
11,598.65203
1 AKNC থেকে AUD
A$0.67436586
1 AKNC থেকে GBP
0.32616388
1 AKNC থেকে EUR
0.3746477
1 AKNC থেকে USD
$0.440762
1 AKNC থেকে MYR
RM1.86883088
1 AKNC থেকে TRY
17.97868198
1 AKNC থেকে JPY
¥64.792014
1 AKNC থেকে ARS
ARS$583.789269
1 AKNC থেকে RUB
35.14195426
1 AKNC থেকে INR
38.66364264
1 AKNC থেকে IDR
Rp7,109.06352086
1 AKNC থেকে KRW
612.16552656
1 AKNC থেকে PHP
25.0132435
1 AKNC থেকে EGP
￡E.21.23150554
1 AKNC থেকে BRL
R$2.39333766
1 AKNC থেকে CAD
C$0.60384394
1 AKNC থেকে BDT
53.48206108
1 AKNC থেকে NGN
674.97851918
1 AKNC থেকে UAH
18.20787822
1 AKNC থেকে VES
Bs56.417536
1 AKNC থেকে CLP
$427.098378
1 AKNC থেকে PKR
Rs124.89432032
1 AKNC থেকে KZT
237.86162092
1 AKNC থেকে THB
฿14.13523734
1 AKNC থেকে TWD
NT$13.1787838
1 AKNC থেকে AED
د.إ1.61759654
1 AKNC থেকে CHF
Fr0.3526096
1 AKNC থেকে HKD
HK$3.45557408
1 AKNC থেকে MAD
.د.م3.98448848
1 AKNC থেকে MXN
$8.18495034
1 AKNC থেকে PLN
1.60437368
1 AKNC থেকে RON
лв1.9173147
1 AKNC থেকে SEK
kr4.21809234
1 AKNC থেকে BGN
лв0.73607254
1 AKNC থেকে HUF
Ft149.55936184
1 AKNC থেকে CZK
9.24718676
1 AKNC থেকে KWD
د.ك0.133550886
1 AKNC থেকে ILS
1.51181366