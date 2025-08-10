Aave DAI প্রাইস (ADAI)
Aave DAI(ADAI) বর্তমানে 0.99939USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। ADAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ADAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ADAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aave DAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0024105475972847 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave DAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0037798928 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave DAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027405272 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave DAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0017248073005205 ছিল।
Aave DAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.26%
-0.24%
-0.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aave DAI is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aDAI is pegged 1:1 to the value of the underlying DAI that is deposited in Aave protocol. aDAI, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aDAI accrue interest in real time, directly in your wallet!
Aave DAI (ADAI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ADAIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
