Aave BUSD v1 প্রাইস (ABUSD)
Aave BUSD v1(ABUSD) বর্তমানে 0.999563USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। ABUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ABUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ABUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aave BUSD v1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007220504542233 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave BUSD v1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002235022 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave BUSD v1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006201288 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave BUSD v1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011571444575572 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0007220504542233
|-0.07%
|30 দিন
|$ -0.0002235022
|-0.02%
|60 দিন
|$ +0.0006201288
|+0.06%
|90 দিন
|$ +0.0011571444575572
|+0.12%
Aave BUSD v1 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.10%
-0.07%
-0.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aave BUSD is an interest bearing token pegged 1:1 to underlying BUSD deposited in Aave. aBUSD accrue interest in real time in your wallet.
Aave BUSD v1 (ABUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ABUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।
|1 ABUSD থেকে VND
₫26,303.500345
|1 ABUSD থেকে AUD
A$1.52933139
|1 ABUSD থেকে GBP
￡0.73967662
|1 ABUSD থেকে EUR
€0.84962855
|1 ABUSD থেকে USD
$0.999563
|1 ABUSD থেকে MYR
RM4.23814712
|1 ABUSD থেকে TRY
₺40.77217477
|1 ABUSD থেকে JPY
¥146.935761
|1 ABUSD থেকে ARS
ARS$1,323.9211935
|1 ABUSD থেকে RUB
₽79.69515799
|1 ABUSD থেকে INR
₹87.68166636
|1 ABUSD থেকে IDR
Rp16,121.98161389
|1 ABUSD থেকে KRW
₩1,388.27305944
|1 ABUSD থেকে PHP
₱56.72520025
|1 ABUSD থেকে EGP
￡E.48.14894971
|1 ABUSD থেকে BRL
R$5.42762709
|1 ABUSD থেকে CAD
C$1.36940131
|1 ABUSD থেকে BDT
৳121.28697442
|1 ABUSD থেকে NGN
₦1,530.72078257
|1 ABUSD থেকে UAH
₴41.29194753
|1 ABUSD থেকে VES
Bs127.944064
|1 ABUSD থেকে CLP
$968.576547
|1 ABUSD থেকে PKR
Rs283.23617168
|1 ABUSD থেকে KZT
₸539.42416858
|1 ABUSD থেকে THB
฿32.05598541
|1 ABUSD থেকে TWD
NT$29.8869337
|1 ABUSD থেকে AED
د.إ3.66839621
|1 ABUSD থেকে CHF
Fr0.7996504
|1 ABUSD থেকে HKD
HK$7.83657392
|1 ABUSD থেকে MAD
.د.م9.03604952
|1 ABUSD থেকে MXN
$18.56188491
|1 ABUSD থেকে PLN
zł3.63840932
|1 ABUSD থেকে RON
лв4.34809905
|1 ABUSD থেকে SEK
kr9.56581791
|1 ABUSD থেকে BGN
лв1.66927021
|1 ABUSD থেকে HUF
Ft339.17171716
|1 ABUSD থেকে CZK
Kč20.97083174
|1 ABUSD থেকে KWD
د.ك0.302867589
|1 ABUSD থেকে ILS
₪3.42850109