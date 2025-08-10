Aave BAL প্রাইস (ABAL)
Aave BAL(ABAL) বর্তমানে 1.48USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। ABAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ABAL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ABAL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aave BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03299051 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4259805560 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3383676640 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave BAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3029063057214019 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.03299051
|+2.39%
|30 দিন
|$ +0.4259805560
|+28.78%
|60 দিন
|$ +0.3383676640
|+22.86%
|90 দিন
|$ +0.3029063057214019
|+25.73%
Aave BAL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.01%
+2.39%
+18.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aave BAL (ABAL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ABALটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ABAL থেকে VND
₫38,946.2
|1 ABAL থেকে AUD
A$2.2644
|1 ABAL থেকে GBP
￡1.0952
|1 ABAL থেকে EUR
€1.258
|1 ABAL থেকে USD
$1.48
|1 ABAL থেকে MYR
RM6.2752
|1 ABAL থেকে TRY
₺60.3692
|1 ABAL থেকে JPY
¥217.56
|1 ABAL থেকে ARS
ARS$1,960.26
|1 ABAL থেকে RUB
₽118.0004
|1 ABAL থেকে INR
₹129.8256
|1 ABAL থেকে IDR
Rp23,870.9644
|1 ABAL থেকে KRW
₩2,055.5424
|1 ABAL থেকে PHP
₱83.99
|1 ABAL থেকে EGP
￡E.71.2916
|1 ABAL থেকে BRL
R$8.0364
|1 ABAL থেকে CAD
C$2.0276
|1 ABAL থেকে BDT
৳179.5832
|1 ABAL থেকে NGN
₦2,266.4572
|1 ABAL থেকে UAH
₴61.1388
|1 ABAL থেকে VES
Bs189.44
|1 ABAL থেকে CLP
$1,434.12
|1 ABAL থেকে PKR
Rs419.3728
|1 ABAL থেকে KZT
₸798.6968
|1 ABAL থেকে THB
฿47.3896
|1 ABAL থেকে TWD
NT$44.252
|1 ABAL থেকে AED
د.إ5.4316
|1 ABAL থেকে CHF
Fr1.184
|1 ABAL থেকে HKD
HK$11.6032
|1 ABAL থেকে MAD
.د.م13.3792
|1 ABAL থেকে MXN
$27.4836
|1 ABAL থেকে PLN
zł5.3872
|1 ABAL থেকে RON
лв6.438
|1 ABAL থেকে SEK
kr14.1636
|1 ABAL থেকে BGN
лв2.4716
|1 ABAL থেকে HUF
Ft502.1936
|1 ABAL থেকে CZK
Kč31.0504
|1 ABAL থেকে KWD
د.ك0.44844
|1 ABAL থেকে ILS
₪5.0764