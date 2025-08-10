AAMMWETH সম্পর্কে আরও

Aave AMM WETH লোগো

Aave AMM WETH প্রাইস (AAMMWETH)

তালিকাভুক্ত নয়

Aave AMM WETH (AAMMWETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,202.21
$4,202.21$4,202.21
+0.40%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Aave AMM WETH (AAMMWETH) এর প্রাইস

Aave AMM WETH(AAMMWETH) বর্তমানে 4,197.44USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। AAMMWETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Aave AMM WETH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.37%
Aave AMM WETH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ AAMMWETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AAMMWETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Aave AMM WETH (AAMMWETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Aave AMM WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +15.45 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave AMM WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,672.6235943040 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave AMM WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,099.8608641920 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave AMM WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,626.0475427581623 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +15.45+0.37%
30 দিন$ +1,672.6235943040+39.85%
60 দিন$ +2,099.8608641920+50.03%
90 দিন$ +1,626.0475427581623+63.24%

Aave AMM WETH (AAMMWETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Aave AMM WETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,166.8
$ 4,166.8$ 4,166.8

$ 4,314.24
$ 4,314.24$ 4,314.24

$ 4,858.03
$ 4,858.03$ 4,858.03

-1.01%

+0.37%

+21.58%

Aave AMM WETH (AAMMWETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Aave AMM WETH (AAMMWETH) কী?

Aave AMM WETH (AAMMWETH) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Aave AMM WETH (AAMMWETH) এর টোকেনোমিক্স

Aave AMM WETH (AAMMWETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AAMMWETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aave AMM WETH (AAMMWETH) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

AAMMWETH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 AAMMWETH থেকে VND
110,455,633.6
1 AAMMWETH থেকে AUD
A$6,422.0832
1 AAMMWETH থেকে GBP
3,106.1056
1 AAMMWETH থেকে EUR
3,567.824
1 AAMMWETH থেকে USD
$4,197.44
1 AAMMWETH থেকে MYR
