Aave AMM UniUNIWETH প্রাইস (AAMMUNIUNIWETH)
Aave AMM UniUNIWETH(AAMMUNIUNIWETH) বর্তমানে 1,098.31USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। AAMMUNIUNIWETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AAMMUNIUNIWETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AAMMUNIUNIWETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aave AMM UniUNIWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -21.010355004137 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave AMM UniUNIWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +336.6037884330 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave AMM UniUNIWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +438.2590786240 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave AMM UniUNIWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +410.1805249412087 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -21.010355004137
|-1.88%
|30 দিন
|$ +336.6037884330
|+30.65%
|60 দিন
|$ +438.2590786240
|+39.90%
|90 দিন
|$ +410.1805249412087
|+59.61%
Aave AMM UniUNIWETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.01%
-1.88%
+21.46%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AAMMUNIUNIWETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে VND
₫28,902,027.65
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে AUD
A$1,680.4143
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে GBP
￡812.7494
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে EUR
€933.5635
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে USD
$1,098.31
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে MYR
RM4,656.8344
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে TRY
₺44,800.0649
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে JPY
¥161,451.57
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে ARS
ARS$1,454,711.595
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে RUB
₽87,568.2563
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে INR
₹96,343.7532
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে IDR
Rp17,714,674.9393
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে KRW
₩1,525,420.7928
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে PHP
₱62,329.0925
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে EGP
￡E.52,905.5927
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে BRL
R$5,963.8233
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে CAD
C$1,504.6847
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে BDT
৳133,268.9354
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে NGN
₦1,681,940.9509
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে UAH
₴45,371.1861
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে VES
Bs140,583.68
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে CLP
$1,064,262.39
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে PKR
Rs311,217.1216
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে KZT
₸592,713.9746
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে THB
฿35,167.8862
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে TWD
NT$32,839.469
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে AED
د.إ4,030.7977
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে CHF
Fr878.648
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে HKD
HK$8,610.7504
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে MAD
.د.م9,928.7224
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে MXN
$20,395.6167
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে PLN
zł3,997.8484
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে RON
лв4,777.6485
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে SEK
kr10,510.8267
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে BGN
лв1,834.1777
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে HUF
Ft372,678.5492
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে CZK
Kč23,042.5438
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে KWD
د.ك332.78793
|1 AAMMUNIUNIWETH থেকে ILS
₪3,767.2033