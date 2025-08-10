Aave AMM UniDAIWETH প্রাইস (AAMMUNIDAIWETH)
Aave AMM UniDAIWETH(AAMMUNIDAIWETH) বর্তমানে 270.87USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। AAMMUNIDAIWETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Aave AMM UniDAIWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.461133 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave AMM UniDAIWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +51.5254060530 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave AMM UniDAIWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +64.5758143050 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave AMM UniDAIWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +61.68989766197657 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.461133
|+0.17%
|30 দিন
|$ +51.5254060530
|+19.02%
|60 দিন
|$ +64.5758143050
|+23.84%
|90 দিন
|$ +61.68989766197657
|+29.49%
Aave AMM UniDAIWETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.45%
+0.17%
+10.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AAMMUNIDAIWETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
