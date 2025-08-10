Aave AMM BptWBTCWETH প্রাইস (AAMMBPTWBTCWETH)
Aave AMM BptWBTCWETH(AAMMBPTWBTCWETH) বর্তমানে 352,561USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। AAMMBPTWBTCWETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AAMMBPTWBTCWETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AAMMBPTWBTCWETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aave AMM BptWBTCWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,214.73 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave AMM BptWBTCWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +62,271.0866250000 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave AMM BptWBTCWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +93,104.6966971000 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave AMM BptWBTCWETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +94,119.75409479486 ছিল।
Aave AMM BptWBTCWETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.01%
+0.35%
+11.45%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে VND
₫9,277,642,715
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে AUD
A$539,418.33
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে GBP
￡260,895.14
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে EUR
€299,676.85
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে USD
$352,561
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে MYR
RM1,494,858.64
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে TRY
₺14,380,963.19
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে JPY
¥51,826,467
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে ARS
ARS$466,967,044.5
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে RUB
₽28,109,688.53
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে INR
₹30,926,650.92
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে IDR
Rp5,686,466,945.83
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে KRW
₩489,664,921.68
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে PHP
₱20,007,836.75
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে EGP
￡E.16,982,863.37
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে BRL
R$1,914,406.23
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে CAD
C$483,008.57
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে BDT
৳42,779,751.74
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে NGN
₦539,908,389.79
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে UAH
₴14,564,294.91
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে VES
Bs45,127,808
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে CLP
$341,631,609
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে PKR
Rs99,901,684.96
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে KZT
₸190,263,069.26
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে THB
฿11,289,003.22
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে TWD
NT$10,541,573.9
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে AED
د.إ1,293,898.87
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে CHF
Fr282,048.8
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে HKD
HK$2,764,078.24
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে MAD
.د.م3,187,151.44
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে MXN
$6,547,057.77
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে PLN
zł1,283,322.04
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে RON
лв1,533,640.35
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে SEK
kr3,374,008.77
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে BGN
лв588,776.87
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে HUF
Ft119,630,998.52
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে CZK
Kč7,396,729.78
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে KWD
د.ك106,825.983
|1 AAMMBPTWBTCWETH থেকে ILS
₪1,209,284.23