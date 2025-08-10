Aave AAVE প্রাইস (AAAVE)
Aave AAVE(AAAVE) বর্তমানে 301.42USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। AAAVE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AAAVE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AAAVE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Aave AAVE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.12 ছিল।
গত 30 দিনে, Aave AAVE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -5.4197425940 ছিল।
গত 60 দিনে, Aave AAVE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -9.0558926220 ছিল।
গত 90 দিনে, Aave AAVE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +74.98391627196115 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +2.12
|+0.71%
|30 দিন
|$ -5.4197425940
|-1.79%
|60 দিন
|$ -9.0558926220
|-3.00%
|90 দিন
|$ +74.98391627196115
|+33.11%
Aave AAVE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.80%
+0.71%
+19.40%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Aave AAVE (AAAVE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AAAVEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 AAAVE থেকে VND
₫7,931,867.3
|1 AAAVE থেকে AUD
A$461.1726
|1 AAAVE থেকে GBP
￡223.0508
|1 AAAVE থেকে EUR
€256.207
|1 AAAVE থেকে USD
$301.42
|1 AAAVE থেকে MYR
RM1,278.0208
|1 AAAVE থেকে TRY
₺12,294.9218
|1 AAAVE থেকে JPY
¥44,308.74
|1 AAAVE থেকে ARS
ARS$399,230.79
|1 AAAVE থেকে RUB
₽24,032.2166
|1 AAAVE থেকে INR
₹26,440.5624
|1 AAAVE থেকে IDR
Rp4,861,612.2226
|1 AAAVE থেকে KRW
₩418,636.2096
|1 AAAVE থেকে PHP
₱17,105.585
|1 AAAVE থেকে EGP
￡E.14,519.4014
|1 AAAVE থেকে BRL
R$1,636.7106
|1 AAAVE থেকে CAD
C$412.9454
|1 AAAVE থেকে BDT
৳36,574.3028
|1 AAAVE থেকে NGN
₦461,591.5738
|1 AAAVE থেকে UAH
₴12,451.6602
|1 AAAVE থেকে VES
Bs38,581.76
|1 AAAVE থেকে CLP
$292,075.98
|1 AAAVE থেকে PKR
Rs85,410.3712
|1 AAAVE থেকে KZT
₸162,664.3172
|1 AAAVE থেকে THB
฿9,651.4684
|1 AAAVE থেকে TWD
NT$9,012.458
|1 AAAVE থেকে AED
د.إ1,106.2114
|1 AAAVE থেকে CHF
Fr241.136
|1 AAAVE থেকে HKD
HK$2,363.1328
|1 AAAVE থেকে MAD
.د.م2,724.8368
|1 AAAVE থেকে MXN
$5,597.3694
|1 AAAVE থেকে PLN
zł1,097.1688
|1 AAAVE থেকে RON
лв1,311.177
|1 AAAVE থেকে SEK
kr2,884.5894
|1 AAAVE থেকে BGN
лв503.3714
|1 AAAVE থেকে HUF
Ft102,277.8344
|1 AAAVE থেকে CZK
Kč6,323.7916
|1 AAAVE থেকে KWD
د.ك91.33026
|1 AAAVE থেকে ILS
₪1,033.8706