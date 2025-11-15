বিনিময়DEX+
aarna atv111-এর আজকের লাইভ প্রাইস 102.74 USD। ATV111-এর মার্কেট ক্যাপ 702,046 USD। ATV111 থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ATV111 সম্পর্কে আরও

ATV111 প্রাইসের তথ্য

ATV111 কী

ATV111 হোয়াইটপেপার

ATV111 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ATV111 টোকেনোমিক্স

ATV111 প্রাইস পূর্বাভাস

aarna atv111 লোগো

aarna atv111 প্রাইস (ATV111)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ATV111 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$102.74
$102.74$102.74
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
aarna atv111 (ATV111) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:17:47 (UTC+8)

aarna atv111-এর আজকের প্রাইস

আজ aarna atv111 (ATV111)-এর লাইভ প্রাইস $ 102.74, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ATV111 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ATV111-এর জন্য $ 102.74

aarna atv111 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 702,046 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 6.83K ATV111। গত 24 ঘণ্টায়, ATV111 এর ট্রেড হয়েছে $ 102.73 (নিম্ন) এবং $ 102.74 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 102.74 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 101.3

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ATV111 গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.10% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

aarna atv111 (ATV111) এর মার্কেট তথ্য

$ 702.05K
$ 702.05K$ 702.05K

--
----

$ 702.05K
$ 702.05K$ 702.05K

6.83K
6.83K 6.83K

6,833.285727900982
6,833.285727900982 6,833.285727900982

aarna atv111 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 702.05K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। ATV111 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 6.83K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 6833.285727900982। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 702.05K

aarna atv111-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 102.73
$ 102.73$ 102.73
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 102.74
$ 102.74$ 102.74
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 102.73
$ 102.73$ 102.73

$ 102.74
$ 102.74$ 102.74

$ 102.74
$ 102.74$ 102.74

$ 101.3
$ 101.3$ 101.3

--

+0.01%

+0.10%

+0.10%

aarna atv111 (ATV111) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, aarna atv111 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0059 ছিল।
গত 30 দিনে, aarna atv111 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4022681960 ছিল।
গত 60 দিনে, aarna atv111 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.7714541120 ছিল।
গত 90 দিনে, aarna atv111 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.1686 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0059+0.01%
30 দিন$ +0.4022681960+0.39%
60 দিন$ +0.7714541120+0.75%
90 দিন$ +1.1686+1.15%

aarna atv111 এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য aarna atv111 (ATV111) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ATV111 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য aarna atv111 (ATV111) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, aarna atv111 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে aarna atv111 এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ATV111 এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান aarna atv111 এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: aarna atv111 সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 aarna atv111-এর মূল্য কত হবে?
যদি aarna atv111 বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। aarna atv111-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:17:47 (UTC+8)

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।